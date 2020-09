"Cartoonmeile" in Herborn erinnert an Uli Stein (†)

"Cartoonmeile" wird zur Gedenkausstellung: Derzeit sind 40 Werke von Uli Stein in Herborns Innenstadt zu sehen. Foto: Tanja Eckel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (hog). "Es ist sehr bedauerlich, dass so ein kreativer Kopf von uns gegangen ist." Das hat Jörg Michael Simmer, der Geschäftsführer des Herborner Stadtmarketings, am Freitag gesagt.

Kurz zuvor war der Tod des bekannten Cartoonisten Uli Stein bekannt geworden - zu einem Zeitpunkt, da in Herborn eine "Cartoonmeile" mit 40 Werken des Ausnahmekünstlers die Innenstadt schmückt.

Am Dienstag ging die Aktion an den Start. Bis zum 31. Oktober zeigt Herborn als eine von nur drei Städten deutschlandweit die Kunst von Stein. "Unsere ,Cartoonmeile' ist jetzt ein besonderes Gedenken an ihn", hielt Simmer fest.

Wer noch einmal in die Arbeit des international renommierten Künstlers eintauchen möchte, kann das derzeit überall in der Bärenstadt tun. 45 mal 55 Zentimeter groß sind die Werke, die zwei Monate an ausgewählten Schaufenstern und Fassaden kleben.

Der Werbering und das Stadtmarketing verbinden damit ein Gewinnspiel mit Preisen im Wert von 2000 Euro. Auf jedem der Cartoons ist ein Buchstabe aufgedruckt. Daraus ergibt sich ein Lösungssatz, den man im Stadtmarketing-Büro im Bahnhof abgeben muss. Teilnahme-Flyer gibt es in allen Geschäften mit einem Cartoon am Fenster.

Uli Stein sei vor einer Woche in Hannover im Alter von 73 Jahren gestorben, berichtete Katja Seifert vom Vorstand der Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not am Freitag. Bekannt machten ihn vor allem seine drolligen Pinguine, Hunde und Katzen und die "Uli-Stein-Maus".