Chöre im Dekanat an der Dill starten neu durch

Singen im Chor macht Spaß: Der Pop-Beauftragte Benjamin Gail (l.) gibt im zweiten Teil des Konventes der Kirchenmusik Tipps für die Arbeit mit Chören.

HERBORN - Unter Corona haben besonders die Chöre gelitten. Nun starten sie im Evangelischen Dekanat an der Dill durch und laden zu ihren Proben ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach zweijähriger Pause hatte Dekanatskirchenmusikerin Andrea Zerbe die haupt- und nebenamtlichen Kirchenmusiker zu einem Konvent in das Gemeindehaus Herborn einladen können. Geboten wurden Workshops für Organisten und Chorleiter. Über ein Dutzend Kirchenmusiker waren dabei. Die meisten berichteten, dass die kirchenmusikalische Arbeit in den zurückliegenden zwei Jahren sehr stark eingeschränkt gewesen sei.

Zusammenhalt hat während Pandemie stark gelitten

Chorproben seien auf lange Sicht abgesagt worden. Darunter habe der Zusammenhalt der Chormitglieder besonders gelitten. Langsam laufe die Chorarbeit wieder an, aber ein Drittel der Chormitglieder sei noch nicht wieder aktiv, sagten die Kirchenmusiker. In vielen Gemeinden sei während der Pandemie in den Gottesdiensten lange nicht gesungen worden. Mancherorts hätten sich die Kirchengemeinden mit kleinen Ensembles von drei bis vier Sängern beholfen, um Gottesdienste musikalisch zu gestalten. In den Kirchen seien Plexiglasscheiben zum Schutz aufgestellt worden. Und es werde auf Abstand und Raumluft geachtet. Erst seit Kurzem probten viele Chöre wieder in Präsenz.

Nadja Dickel, beispielsweise, bietet mittwochs um 19.30 Uhr Proben mit ihrem Gospel-Chor "Heilights" in der Kirche Frohnhausen an. Auch Regina Zimmermann-Emde hat etliche Gottesdienste mit einer Auswahl an Sängern als Doppel-Quartett zu Corona-Zeiten musikalisch gestaltet. Die Herborner Kantorei probt derzeit im Gemeindehaus der Gemeinde am Hintersand, weil dort die Räume geeigneter sind als im Herborner Gemeindehaus. Aufführungen gibt es wegen der Dachsanierung der Herborner Stadtkirche ohnehin in der größeren katholischen Kirche "St. Petrus" Herborn.

Petra Denker aus Dillenburg berichtete, dass Konzerte in der katholischen Pfarrkirche Dillenburg oft zweimal hintereinander aufgeführt werden, auch um das Publikum vor Corona zu schützen. Nach zweijähriger Pause gebe es wieder Konzerte mit der Johanniskantorei in der Dillenburger Stadtkirche. Mi Young Jeon berichtete aus Ewersbach, dass einige Konzerte Open Air vor der Kirche stattgefunden haben, auch einige Online-Gottesdienste habe sie beispielsweise in Hirzenhain und in Simmersbach musikalisch mitgestaltet.

Benjamin Gail berichtete von der Absage des Chorprojektes "Martin Luther King" zur ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020. Das Konzert hätte vor zwei Jahren in der Wetzlarer Arena stattfinden sollen. Nun soll es nachgeholt werden. Ausweichtermine sind für 28. und 29. Oktober vorgesehen. Die Proben liefen also demnächst wieder an. In jedem Fall gebe es eine Auffrischungsprobe am Samstag, 2. Juli, in Wetzlar. Ebenso sicher sei, dass ab Montag, 5. September, wieder wöchentliche Proben bis zur Aufführung laufen, kündigte der Pop-Beauftragte im Evangelischen Dekanat an der Dill an.

Das Dekanatsorchester freut sich über weitere Instrumentalisten oder auch über Wiedereinsteiger mit Violine, Viola, Cello, Flöte, Oboe, Klarinette und weiteren Instrumenten. Die nächsten Probe-Termine vor den Sommerferien finden immer samstags, am 11. Juni, 2. Juli und 16. Juli, von 10 bis 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Ewersbach, Oranienstraße 13, statt. Weitere Informationen gibt Mi Young Jeon per E-Mail an organist822@gmail.com.