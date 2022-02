Christian Pfeiffer ist neuer Ortsvorsteher in Hörbach

Auf diesem Bild noch im Hintergrund, nun neuer Ortsvorsteher: Christian Pfeiffer (hinten in der Mitte) folgt auf Andreas Theis (2. v.r.). Zum Ortsbeirat gehören außerdem (v.l.) Gerlinde Krüner, Norbert Müller, Beate Brütting, Rainer Klose und Jens Nießmann. Dazu kommt Nachrücker Timo Dietermann. Archivfoto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Wechsel an der Spitze des Ortsbeirates in Hörbach: Christian Pfeiffer (FWG) ist der neue Ortsvorsteher des Herborner Stadtteils. Er folgt damit auf Andreas Theis (CDU), der das Amt 2016 vom langjährigen Ortsvorsteher Klaus Zimmer (SPD) übernommen hatte. Theis legte sein Amt zum Jahreswechsel nieder, sodass in der jüngsten Sitzung eine Neuwahl anstand. Das siebenköpfige Gremium wählte Pfeiffer einstimmig. Außerdem rückte Timo Dietermann (CDU) in den Ortsbeirat nach.

In der gleichen Sitzung beschäftigten sich die Hörbacher mit dem Feldweg bei der "Klaase Mühle", einem zentralen Knotenpunkt für Spaziergänger und Radfahrer. Dieser beginnt etwa auf halber Strecke zwischen Guntersdorf und Hörbach und führt über einen Holzsteg nach Hirschberg.

Das Problem: Direkt vor und nach dem Holzsteg ist der Weg nicht befestigt. Es handle sich um ein sehr feuchtes Areal, das für Fußgänger besonders nach längerem Regen kaum noch begehbar sei, hieß es im Ortsbeirat. Für Radfahrer, Kinderwagen oder Menschen mit Gehhilfen und Rollstühlen sei eine Nutzung annähernd unmöglich. Der Ortsbeirat wünscht sich deshalb so schnell wie möglich eine dauerhafte Befestigung - gerade, weil es um einen beliebten Rundweg gehe.