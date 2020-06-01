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Herborn

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Montag, 01.06.2020 - 14:00
2 min

Comeback des Autokinos auf dem Herborner Festplatz

500 Zuschauer, verteilt auf 250 Fahrzeuge, die sich zur Premiere des Herborner Autokinos auf dem Festplatz eingefunden hatten, kamen in den Genuss eines nostalgischen Kinovergnügens.

Von Helmut Blecher
Freie Sicht auf die große Leinwand haben alle Besucher des Autokinos auf dem Festplatz im Walkmühlenweg. Foto: Helmut Blecher

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Fotos
Freie Sicht auf die große Leinwand haben alle Besucher des Autokinos auf dem Festplatz im Walkmühlenweg. Foto: Helmut Blecher

Freie Sicht auf die große Leinwand haben alle Besucher des Autokinos auf dem Festplatz im Walkmühlenweg. Foto: Helmut Blecher

In ihrem blankpolierten Karmann Ghia fiebern Doris und Manfred Hain dem nostalgisch anmutenden Autokino-Erlebnis entgegen. Foto: Helmut Blecher

In ihrem blankpolierten Karmann Ghia fiebern Doris und Manfred Hain dem nostalgisch anmutenden Autokino-Erlebnis entgegen. Foto: Helmut Blecher

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