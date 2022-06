Comedy-Thriller in der Herborner KuSch

Die Youngsters der KulturScheune Herborn freuen sich nach drei Jahren Pause über die Rückkehr auf die Bühne. Foto: KuSch Herborn

HERBORN - Es war im Juli 2019, als der "Passagier 23" in der KulturScheune in Herborn (KuSch) für Furore sorgte. Mit dieser Theaterproduktion verabschiedete sich das Ensemble "Youngsters" in eine unfreiwillig lange Pause. Jetzt ist es wieder da: Am Freitag, 1. Juli, feiern die jungen Darsteller Premiere mit dem Comedy-Thriller "Zum Henker mit den Henks".

Der ein oder andere treue Theaterbesucher wird sich beim Namen "Henk" denken - da war doch was? Richtig! 2016 stand die mörderische Familie in der KuSch erstmals im Mittelpunkt des Geschehens, als die Youngsters mit "Schau' nicht unters Rosenbeet" Teil eins der Geschichte von Norman Robbins zeigten.

Unter der Regie von David Löll und Anna-Julia Cunz ist eine schwarze Komödie entstanden, die - mit allerlei technischen Effekten gepaart - ein spannendes und äußerst unterhaltsames Theaterstück verspricht. Nun also geht es weiter mit den Geschehnissen rund um die seltsame Sippe. Seit über 400 Jahren folgt sie einer bizarren Tradition und betreibt Meuchelmord als Geschäft. Nachdem bei der Testamentseröffnung von Familienpatriarch Septimus Henk auf Monument House, dem Familien-Stammsitz der Henks, eine Reihe merkwürdiger "Unfälle" zahlreiche Opfer kosteten und auch die letzte Universalerbin des Familienbesitzes, Monica Henk, verschwand, steht Monument House leer. Staub und Spinnweben haben sich der Räume bemächtigt, und im Keller hausen die Ratten. Doch nun kehrt wieder Leben in das alte Gemäuer ein, denn Familienanwalt Mortimer Crayle hat die letzten noch verbliebenen Mitglieder der Henk-Dynastie ausfindig gemacht und übers Wochenende nach Monument House geladen, vorgeblich zur endgültigen Regelung der Erbschaftsangelegenheiten.

Ein Familienanwalt

mit ganz eigenen Plänen

Doch in Wahrheit hegt Crayle ganz eigene Pläne, und unversehens sehen sich alle Anwesenden - auch Crayle selbst - vor die schaurige Alternative gestellt: "Erben oder Sterben?"

Nach der Premiere am 1. Juli (20 Uhr) sind weitere Aufführungen am 2., 6., 8. und 9. Juli geplant, die ebenfalls um 20 Uhr starten. Tickets gibt es im Vorverkauf für 14 Euro (9 Euro ermäßigt) bei Optik Tafelski, im Reisebüro Herborn, im Stadtmarketing Herborn sowie auf www.kusch-herborn.de.