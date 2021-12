Comeniusschüler singen für Herborner Senioren

Geben am Seniorenzentrum ein kleines Konzert: die Mädchen und Jungen des Musikkurses. Foto: Comeniusschule Herborn

HERBORN - Singen im Musikunterricht, das war lange Zeit wegen Corona nicht erlaubt. Schüler und Lehrer der Herborner Comeniusschule haben kürzlich das Beste daraus gemacht: Sie bereiteten den Bewohnern des Seniorenzentrums "Haus des Lebens" mit einem Adventskonzert vor der Tür eine Freude.

Unter der Leitung von Lehrerin Katharina Eisner und begleitet von Schulleiter Micha Gabriel am Keyboard, trugen die Fünft- und Sechstklässler fünf Lieder vor, darunter "Klassiker" wie "Feliz Navidad" und "In der Weihnachtsbäckerei". Die Bewohner lauschten an Fenstern, auf Balkonen, und einige kamen auch ins Freie.

So wurde das Ganze zu einem generationenübergreifenden Erlebnis. Denn am Ende waren nicht nur die alten Leute begeistert, sondern auch die jungen Sänger. "Die Zuhörer haben mitgesungen, geklatscht, sich zur Musik bewegt - und eine Oma hat sogar geweint", erzählte eine Schülerin des Musikkurses, der auch selbst gebastelte Weihnachtskarten für die Senioren mitgebracht hatte.

"Die Schüler waren so glücklich und zufrieden", sagte Katharina Eisner. "Es hat Spaß gemacht, den alten Leuten eine Freude zu bereiten und ihnen in der Weihnachtszeit drei Geschenke zu machen: Musik, Zeit und eine schöne Karte."