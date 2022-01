Corona-Demos: Gronau kritisiert Diktatur-Vergleiche

"Friede. Freiheit. Keine Diktatur". Immer wieder sind auf Corona-Demos - unser Foto zeigt eine Demonstration in Wetzlar - Diktatur-Vergleiche auf Plakaten zu sehen. Ähnliche Schilder, etwa mit der Aufschrift "Stop Diktatur", gab es auch in Herborn. Archivfoto: Pascal Reeber

HERBORN - Seit Dezember finden in Herborn immer wieder Proteste gegen die Corona-Politik statt. Nun bezieht Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) Stellung - und zeigt klare Kante.

Die Rathauschefin kritisiert in ihrer Stellungnahme Vergleiche mit einer Diktatur auf Demos deutlich. "Man kann gegen die Corona-Maßnahmen sein. Wenn jedoch unser Land bei einer ausgeprägten Meinungs- und Versammlungsfreiheit mit einer Diktatur gleichgesetzt wird, dann ist das realitätsfremd, geschichtsvergessend und anmaßend", schreibt Gronau, die seit 2019 im Amt ist.

Zuletzt seien an sie vermehrt Anfragen zu den Corona-Protesten gerichtet worden, schreibt die Bürgermeisterin in ihrem ausführlichen Statement. In diesem geht sie auf die im Grundgesetz garantierte Versammlungsfreiheit ein und erklärt das Handeln der Stadtverwaltung. Alle hätten das Recht, zitiert sie, "sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln und ihre Meinung öffentlich kundzutun."

Die Herborner Bürgermeisterin Katja Gronau kritisiert in ihrem Statement Diktatur-Vergleiche auf Corona-Demos. Foto: Stadt Herborn

Das sei aber eben auch mit Pflichten verbunden - wie eine Anmeldung spätestens 48 Stunden vorher. So könnten der Schutz von Versammlungen garantiert und die Auswirkungen auf Dritte geregelt werden - etwa mit Blick auf den Straßenverkehr. Thematisch habe sich die Versammlungsbehörde neutral zu verhalten.

Sogenannte "Spaziergänge" sind ebenfalls Demos

Gronau verweist auf mögliche Auflagen und die Kooperationsgespräche vor Demos. Corona-Schutzmaßnahmen seien bindend. "Werden bei einer Demonstration die gemachten Auflagen nicht eingehalten, kann die laufende Versammlung als Ultima Ratio durch die Versammlungsbehörde oder die Polizei aufgelöst, gebunden an sehr hohe rechtliche Hürden, werden."

CORONA-DEMO IN HERBORN AM MONTAG Erneut wird am Montag, 24. Januar, in Herborn eine Demo rund um die Corona-Politik stattfinden. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, wurden für 18 bis 20.30 Uhr 500 Teilnehmer angemeldet. Die Versammlung der Gruppe "Herborn steht auf", die sich unter anderem gegen eine Impfpflicht richtet, ist als Menschenkette mit 1,50-Meter-Abständen vorgesehen. Sie soll am Marktplatz starten und sich auf die umliegenden Straßen verteilen. Am Schießplatz wird sich danach noch eine Demonstration formieren.

Sogenannte "Spaziergänge" seien ebenfalls Demonstrationen, stellt die Herborner Rathauschefin klar. "Sind sie nicht angemeldet, stellt dies einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz dar. Sie sind als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bewährt und können aufgelöst werden."

Zum Hintergrund: Die vorgetäuschten "Spaziergänge" folgen einer bundesweiten Strategie, das Versammlungsrecht zu umgehen. Tatsächlich werden diese Demos, die häufig montags stattfinden, im Vorfeld geplant.

Weiter schreibt Gronau: "Auch ich habe wenig Verständnis für die Corona-Proteste. Und dennoch werde ich das Recht auf freie Meinungsäußerung respektieren." Und: "Bei aller Achtung vor der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sehe ich es dennoch als nicht begründet und als ungerechtfertigt an, diese Proteste in solcher Form zu führen."

Rathauschefin unterstützt Lauterbachs Impf-Appell

Klar verurteilt die Rathauschefin, dass Deutschland mit einer Diktatur gleichgesetzt werde. "Ich bedaure es sehr, dass die Rechte in unserem demokratischen Staat ausgehöhlt werden und diese Proteste den Rechtsstaat verächtlich machen." Sie führt aus, zum wiederholten Male sei "unsere weltoffene und bunte Stadt" Austragungsort von Protesten unter dem Motto "Herborn steht auf". Aber: "Diese werden von der weit überwiegenden Mehrheit der Herborner Bürgerinnen und Bürger nicht mitgetragen, und wir stehen auch nicht dahinter." Gronau unterstützt den Aufruf des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) und appelliert an diejenigen, die sich bisher für keine Impfung entscheiden konnten: "Lassen Sie sich zu Ihrem eigenen Schutz und dem Ihrer Mitmenschen impfen. Alle gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen für einen Impfschutz."

In Herborn sei es gelungen, eine Impfambulanz "In der Au" einzurichten. Zudem gebe es ein Impfangebot der Herborner Ärzte sowie temporäre, mobile Impfteams. "Ich bitte Sie, für sich und Ihre Mitmenschen Verantwortung zu übernehmen."

