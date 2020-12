Corona-Schnelltests auf dem Schießplatz in Herborn

Jetzt teilen:

HERBORN - In Herborn eröffnet an diesem Donnerstag, 17. Dezember, ein Corona-Schnelltest-Zentrum auf dem Schießplatz. Nötig für den Antikörpertest ist eine vorherige Online-Anmeldung.

Vor Ort steht bereits ein Container, in dem die Tests stattfinden sollen. Hinter dem Angebot steht das Startup „Covimedical“ aus Dillenburg, das derzeit bundesweit Testzentren aufbaut. Den Anfang machten in dieser Woche Mainz, Wiesbaden und Frankfurt. Weitere Städte sollen folgen – auch Marburg. Medizinisch begleitet wird das Testzentrum in Herborn vom Dillenburger Arzt Hans-Peter Stockamp.

„In der Spitze können wir 90 Tests pro Stunde schaffen“, sagt Geschäftsführer Christoph Neumeier im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Prozedere dauere keine 60 Sekunden und werde von geschultem Personal durchgeführt. Zwingend notwendig ist dafür eine zeitlich festgelegte Online-Buchung des 39,90 teuren Tests unter www.15minutentest.de.

Wer vor Ort erscheint, muss seinen Personalausweis vorlegen – außerdem einen QR-Code, den jeder zuvor per E-Mail erhält. Nachdem dieser gescannt wurde, folgt ein Rachenabstrich. Das Testergebnis liegt 15 Minuten später vor und ist online abrufbar. Dazu folgt eine Information per E-Mail. Ist der Test positiv, wird das zuständige Gesundheitsamt informiert. Kinder unter 18 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Der verwendete Antigen-Test verfügt nach Angaben von „Covimedical“ über eine Sensitivität von 98,5 Prozent und eine klinische Spezifität von 100 Prozent.

Die Nachfrage für die Tests sei groß, berichtet Christoph Neumeier. Danach richteten sich auch die variablen Öffnungszeiten auf dem Schießplatz.

Am 1. Dezember war bereits in Haiger ein Schnelltest-Zentrum gestartet: Das Angebot richtete der TSV Steinbach in Zusammenarbeit mit Hauptsponsor „Sibre“ sowie seinen medizinischen Kooperationspartnern ein. Informationen hierzu gibt es unter www.schnelltest-haiger.de.