Coronavirus: Erster Todesfall im Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/HERBORN - Eine 101-jährige Bewohnerin des DRK-Pflegezentrums in Herborn ist am Mittwochabend am Coronavirus gestorben. Die Frau war bereits durch Vorerkrankungen vorbelastet und gesundheitlich beeinträchtigt. Das teilte die Pressestelle des Lahn-Dill-Kreises am Donnerstag mit. Die Seniorin zählte zu den neun positiv getesteten Heimbewohnern der vergangenen Woche . Damit ist sie die erste im Landkreis, deren Tod mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden kann. "Unser Beileid gilt vor allem denen, die der Verstorbenen nahestanden", äußert sich Landrat Wolfgang Schuster am Donnerstagvormittag.