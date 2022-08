Coverband "Eve" beschließt den Herborner "KulturzAUber"

Legt am letzten "KulturzAUber"-Abend ordentlich los: die Herborner Coverband "Eve". Foto: Gert Fabritius

HERBORN - it einem Party-Feuerwerk ist nach zwölf Veranstaltungen am Wochenende der "KulturzAUber" an der Herborner "KuSch" zu Ende gegangen. Zum Abschluss hatten die Macher die Herborner Coverband "Eve" verpflichtet, die dann auch vor zahlenmäßig allerdings überschaubarem Publikum für reichlich Stimmung sorgte.

Die Verantwortlichen der Herborner "KulturScheune" zogen insgesamt ein aus ihrer Sicht zufriedenstellendes Fazit, waren bei den verschiedenen Abenden von Klassik über Comedy und Varieté bis Konzert doch knapp 2000 Besucher Zeuge der verschiedenen Open-Air-Darbietungen. Ein "KulturzAUber 3.0" ist für das kommende Jahr bereits in Planung.