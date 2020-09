Danke sagen für 30 Jahre deutsche Einheit

Die Organisatoren der Gedenkfeier freuen sich auf die Berichte von ehemaligen DDR-Bürgern. Foto: Holger J. Becker von Wolff

Herborn (hjb). Die Evangelische Allianz Herborn möchte mit einer Gedenkfeier an die friedliche Revolution und Deutsche Einheit vor 30 Jahren erinnern. Sie soll am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, von 11 bis 12 Uhr im Stadtpark Herborn stattfinden.

Es spielt die Combo "NurBlech" unter der Leitung von Rüdiger Schreiber. Teilnehmende werden gebeten, beim Betreten und Verlassen des Stadtparks einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Wer möchte, bringt einen Klappstuhl mit. Während der Gedenkfeier kommen Menschen zu Wort, die in der ehemaligen DDR lebten. Einer von ihnen ist Pfarrer Ulrich Rydzewski von der Evangelischen Gemeinschaft Herborn: "Als die Nachricht von der Grenzöffnung am 9. November sich verbreitete, bin ich leider nicht zur Grenze gegangen, was mir meine Frau bis heute vorhält. Aber ich habe die Meldung schlicht nicht für wahr gehalten", sagt Rydzewski.

Einheit zeigt sich auch

in der Evangelischen Allianz

Die Berliner Mauer war über 28 Jahre das Symbol der deutschen Teilung und des Kalten Krieges. Am 9. November 1989 reagierte die DDR-Regierung mit Reiseerleichterungen - die Mauer war geöffnet. Der Mauerfall markiert den Beginn der Einheit der Deutschen. Pastor Simon Gottschick von der Freien evangelischen Gemeinde Herborn wohnte damals in der Nähe von Salzwedel, nur wenige Kilometer von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze entfernt: "Wir haben uns mit neun Personen in einem Wartburg Kombi gesetzt und sind zur Grenze gefahren."

Auch Christian Wallis vom Christlichen Zentrum Herborn, der aus Fürstenwalde stammt, erinnert sich gerne an die Wendezeit und an seinen Trabant.

"Wir wollen Gott Dank sagen für die friedliche Revolution und für 30 Jahre Deutsche Einheit", sagt Christina Scheffbuch-Schwalfenberg von der evangelischen Kirchengemeinde Herborn. Die Friedensgebete in der Nikolaikirche Leipzig waren Vorläufer für die anschließenden friedlichen Montags-Demonstrationen in verschiedenen Städten der damaligen DDR. Die Vorsitzende der Evangelischen Allianz Herborn resümiert, ein Stück zeige sich die Einheit auch an der Evangelischen Allianz Herborn: "Hier sind Menschen aus Ost und West zusammen".