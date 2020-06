Das Herborner "Stadtradeln" startet wieder

Eine ähnlich starke Teilnahme erhoffen sich die Macher vom Herborner "Stadtradeln" auch für ihre am 27. Juni startende Aktion. Dieses Bild entstand bei einer hr4-Radtour durch die "Bärenstadt".Archivfoto: J. Brieger

Herborn (red). Seit 2008 treten bundesweit Bürger und Kommunalpolitiker beim Aktionsprogramm "Stadtradeln" für mehr Klimaschutz und bessere Bedingungen für den Radverkehr in die Pedale. Herborn ist in inzwischen zum vierten Mal in Folge dabei. Der Aktionszeitraum läuft vom 27. Juni bis 17. Juli.

Während dieser drei Wochen können alle, die in Herborn oder einem seiner Stadtteile leben oder arbeiten oder dort einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, möglichst viele Radkilometer für das Klima-Bündnis-Konto der Bärenstadt erstrampeln.

Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort anmelden. Das Formular dazu findet sich im Internet unter www.stadtradeln.de/herborn

"Beim Wettbewerb ,Stadtradeln' geht es um Spaß am Fahrradfahren und darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen", sagt Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos). "In meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad unterwegs. Nicht nur kann man dabei prima abschalten, sondern entdeckt auch neue Ecken seiner Heimat. Wenn meine dienstlichen Termine es zuließen, wünschte ich, ich könnte das Fahrrad als Dienstfahrzeug nutzen."

Für den Aktionszeitraum kann jeder, der möchte, ein "Stadtradeln"-Team gründen oder sich einem bereits bestehenden anschließen. Die Teilnehmer sollten dann für ihre Fahrten zur Arbeit, in der Freizeit oder zur Schule so oft wie möglich das Rad nutzen.

Eröffnungstour über

28 Kilometer mit dem ADFC

Im vergangenen Jahr hatte das "Stadtradeln" mit 407 734 Teilnehmern aus 1127 Kommunen einen Melderekord aufgestellt. Zwischen Mai und September vergangenen Jahres waren so über 77 Millionen Radkilometer zusammengekommen. Im Vergleich zu Fahrten mit dem Auto konnte so ein Ausstoß von 11 000 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) vermieden werden.

In Herborn kamen im Vorjahr bei 90 Teilnehmern 26 507 Kilometer zusammen. Diese Zahl würde die Stadt diesmal gerne überbieten. Seit der ersten Teilnahme haben die Herborner mehr als 70 000 Radkilometer zurückgelegt.

Übrigens: Wer im Herborner Radwegnetz auf kaputte, störende oder gar gefährliche Stellen trifft, kann diese online melden. Die Internetadresse dafür lautet: https://maengelmelder.herborn.de

Zur Eröffnung des "Stadtradelns" in Herborn bieten die heimischen Aktivisten vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub - die mit "ADFC und Freunde" auch ein Team stellen - am 27. Juni (Samstag) eine Familientour an. Sie startet um 11 Uhr auf dem Marktplatz und führt über den hessischen Radfernweg R 8 nach Donsbach zum Kornberg und weiter zur "Wellness-Oase" in Eibach. Nach einer Erfrischung dort geht es durch Niederscheld und Burg wieder zurück.

Die Tour ist 28 Kilometer lang. Für ADFC-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos, für alle anderen kostet sie vier Euro. Anmeldungen sind erforderlich und bei ADFC-Touren-Guide Randolf Haus unter Telefon 01 52-01 91 76 39 oder E-Mail an randolf.haus@adfc-lahn-dill.de möglich.