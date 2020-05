Das Herborner Wildgehege ist wieder geöffnet

Lädt zu Spaziergängen ein: Das Herborner Wildgehege - in dem auch Lamas leben - ist ab sofort wieder geöffnet. Archivfoto: Jörg Weirich

Herborn (red). Seit über 50 Jahren betreibt Herborn auf knapp 23 Hektar seines Stadtwalds das Wildgehege. Nachdem es sechs Wochen lang wegen der Corona-Pandemie geschlossen gewesen war, ist es nun wieder geöffnet - zumindest in weiten Teilen, denn wegen Arbeiten unter der Kallenbachtalbrücke der Autobahn A 45 bleiben einige Wege auch weiterhin gesperrt.

Zufahrt und Eingang über die Arnoldistraße nutzen

Die Stadtverwaltung bittet Besucher deswegen, die Zufahrt beziehungsweise den Zugang über die Arnoldistraße zu nutzen, die zwischen Freibad und Friedhof abzweigt. In ihrer Verlängerung führt ein Wirtschaftsweg über die Autobahn hinweg bis zu einem Parkplatz. Von dort ist der überwiegende Teil des Wildgeheges zu Fuß schnell und leicht zu erreichen. Auch weil die kostenlos zu besuchende Einrichtung ein beliebtes Naherholungsgebiet für Jung und Alt ist, appelliert Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) an die Vernunft der Besucher, auch bei der Freizeitgestaltung besonnen zu bleiben und dazu beizutragen, dass die Lockerungen der bisher geltenden Beschränkungen nicht zu einem Anstieg von Neuinfektionen führten.

Im Vorfeld der geplanten Sanierung der Kallenbachbrücke stehen Asphaltarbeiten zum Herrichten der dafür benötigten Baustraße an. Deswegen bleiben der Parkplatz am Ende des Uckersdorfer Weges und der Zugang am Ziegengehege sowie der Waldweg ab dem Parkplatz am Aussichtsturm "Dillblick" und auch der Spielplatz oberhalb des Damwild-Geheges weiter gesperrt.

Im Wildgehege mit seinen ausgedehnten naturbelassenen Gehegen leben rund 70 Tiere, darunter Ziegen, Esel, Muffelwild sowie Rotwild, Lamas und andere.

Wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens gelten auch dort die derzeitigen Abstandsregeln und Kontaktbestimmungen. Außer dem Wildgehege öffnet die Stadt Herborn weitere öffentliche Einrichtungen und Anlagen: Seit Wochenbeginn kann man den Tierpark in Uckersdorf, den Aussichtsturm "Dillblick" am Dollenberg und den Park auf dem Alten Friedhof im Herzen der Altstadt wieder besuchen. Das gilt auch für die kommunalen Spielplätze in Herborn und den Stadtteilen.

Gronau erinnert daran, dass die Abstands- und Hygieneauflagen weiterhin gelten, um das Infektionsrisiko möglichst niedrig zu halten. "Die bisherigen Verbotsschilder und Absperrungen in Teilen des Wildgeheges und auf den Spielplätzen wurden entfernt", sagt die Bürgermeisterin. "Trotzdem ist es weiterhin wichtig, dass wir alle durch besonnenes Handeln im Alltag die Zahl der Neuinfektionen gering halten. Wir müssen die Abstandsregeln weiter beachten und dürfen im Zuge der Lockerungen nicht leichtsinnig werden."