Das Nassauer Land - eine Tankstelle für die Seele

"Verharren, Innehalten und kurzes Verweilen sind ein Muss, wenn man Momente wie diesen vor den Augen hat - mit strahlendem Hochsommerhimmel, Wolkenbänken, die in der Ferne vorüberziehen, und einem Blick bis zum Taunuskamm, der im Hintergrund über unsere Höhen lugt", schreibt unser Leserfotograf Erich Müller (Siegbach-Oberndorf) zu seinem Foto, das er im Oberndorfer Feld in Richtung Herborn aufgenommen hat. Weiter schreibt er: "Ein betagter, von Regen, Sonne und Wind gebleichter Baumstamm lädt zum Verweilen ein und vermittelt Ruhe. Eine Tankstelle für die Seele! Also immer Augen auf, die gibt es an vielen Plätzen in unserem Nassauer Land." Foto: Erich Müller