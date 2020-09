Dekanat bietet "JuLeiCa"-Schulung in den Herbstferien

Eine "JuLeiCa"-Schulung bieten Astrid Müller (l.), Hartmut Heuser und Barbara Maage an. Foto: Holger Becker-von Wolff

Herborn (red). Wer sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagiert, muss auf vielfältige Herausforderungen reagieren und benötigt eine solide Ausbildung. Das Dekanatsjugendteam bietet vom 5. bis 9. Oktober eine Schulung zum Erhalt der Jugendleitercard ("JuLeiCa") an.

Die Schulung ist für ehrenamtliche Mitarbeiter im evangelischen Dekanat an der Dill ab 16 Jahren gedacht, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Die Schulung zu den Grundlagen in der kirchlichen Jugendarbeit umfasst fünf Tage und findet in den Herbstferien statt.

Die Dekanatsjugendreferenten Barbara Maage, Hartmut Heuser, Isabelle Schreiber und Astrid Möller bieten die kompakte "JuLeiCa"-Schulung in der Freizeit- und Bildungsstätte der evangelischen Jugend Biedenkopf/Gladenbach in Dauphetal-Holzhausen (Steeger Straße 44) an.

Rechtliche Grundlagen

und Tipps fürs Planen

Außer um rechtliche Grundlagen geht es auch um die unterschiedlichen Altersstufen und um Fragen, wie plane ich eine Freizeit, eine Jungscharstunde oder einen Kindergottesdienst?

Weitere Informationen gibt es bei der evangelischen Jugend im Dekanat an der Dill per E-Mail unter jugend@ev-dill.de oder unter Telefon 02772-58 34 282.