Dekanatssynode konstituiert sich in Merkenbach

Präses Dr. Wolfgang Wörner (links), hier mit Dekan Roland Jaeckle, stellt sich zur Wiederwahl als Vorsitzender des Evangelischen Dekanats an der Dill. Foto: Holger-Jörn Becker-von Wolff/Dekanat

HERBORN-MERKENBACH - Das Evangelische Dekanat an der Dill lädt nach den Kirchenvorstandswahlen im vergangenen Jahr zur konstituierenden Sitzung der Dekanatssynode ein.

Die Wahlsynode tagt am Samstag, 22. Januar, ab 9 Uhr im Bürgerhaus Merkenbach. Aufgrund der aktuellen Situation sind lediglich die Synodalen und die berufenen Mitglieder eingeladen. Die Synode findet unter strengen Auflagen und den bekannten Hygienebestimmungen in Präsenz statt. Auf der Tagesordnung stehen insgesamt 17 Tagesordnungspunkte - alles Wahlen. Gewählt wird unter anderem turnusgemäß ein neuer Dekanatssynodalvorstand (DSV) sowie dessen Vorsitzender. Der bisherige Präses Dr. Wolfgang Wörner hat bereits angekündigt, wieder zu kandidieren. In weiteren Wahlen werden die gemeindlichen und theologischen Vertreter für die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und für den Vorstand der Regionalverwaltung bestimmt. Zum Abschluss werden die Ausschüsse für die neue Dekanatssynode vorgestellt.

Diese bleibt für sechs Jahre im Amt. Die Frühjahrssynode ist für den 18. März terminiert.