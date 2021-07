Den "Blick auf die Geschichte" schärfen

Am Herborner Johanneum-Gymnasium beschäftigen sich Schüler, hier der Religionskurs der Jahrgangsstufe 8, mit dem Leben von Anne Frank und dem Holocaust. Foto: Katrin Weber

HERBORN - Im Infozentrum des Johanneum-Gymnasiums in Herborn war eine Ausstellung über Anne Frank zu sehen. Anlass für die Schau war der Anne-Frank-Tag am 11. Juni, an dem bundesweit rund 500 Schulen teilnahmen.

Der Religionskurs der Jahrgangsstufe 8 gehört zu den Klassen, die am Johanneum die Ausstellung besucht haben. Auf sieben großen Plakatwänden vom Anne-Frank-Zentrum in Berlin ist ihr Leben dargestellt. Zur Information sind Fotografien zu sehen, die Anne Frank in der Zeit zwischen 1931 und zuletzt 1942 als 13-Jährige zeigen.

Arbeitsblätter und ein Interview als Lernmaterial

Dazu gibt es Arbeitsblätter. Die Schüler erfüllen die Aufgaben mit Hilfe der Infos an den Plakatwänden. In Lerngruppen widmen sie sich über die Biografie Franks dem Thema Nationalsozialismus.

Für die Jahrgangsstufe 10 ist ein Interview mit Tswi Herschel vorbereitet, Holocaust-Überlebender einer jüdischen Familie in den Niederlanden. Das Video ist in Kooperation mit Yad Vashem - Internationale Holocaust Gedenkstätte - aufgenommen worden. Anne Frank wurde durch die Veröffentlichung ihres Tagebuchs weltweit bekannt. Mit der Ausstellung sollen die Medienkompetenz weiterentwickelt und die Urteilskraft der jungen Menschen gestärkt werden. Dies gelte "insbesondere auch hinsichtlich antisemitischer Verschwörungserzählungen in der Gegenwart", heißt es in der Mitteilung.