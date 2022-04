Den "Rollator-Führerschein" machen

Wie gehe ich richtig mit meinem "Rolli" um? Antworten gibt es bei der Aktion "Rollator-Führerschein". Foto: Joachim Spahn

HERBORN - Wie sitzt man richtig auf einem Rollator? Wie geht man mit Unebenheiten um? Wie kann man die Griffe behängen, ohne dass sich das Fahrverhalten zu sehr ändert? Antworten auf all diese Fragen erhalten Interessierte am 5. und am 19. Mai (jeweils ein Donnerstag) im AWO-Mehrgenerationenhaus Herborn.

Trainingsleiter Christoph Kozina bietet den Teilnehmern die Möglichkeit zum Erwerb beziehungsweise zur Auffrischung des "Rollator-Führerscheins". Der Experte eines Sanitätshauses verrät verschiedene Tricks und Kniffe, wie ältere Menschen das nützliche Hilfsmittel verkehrssicher bedienen können. Gegenstand des Trainingskurses sind unter anderem das sichere Überwinden von Hindernissen, das Gehen auf unebenen Untergründen, das Umfahren von Hindernissen, richtiges Hinsetzen und Aufstehen sowie sicheres Bremsen.

Die Zusammenkunft zum Erwerb des "Rollator-Führerscheins" findet im Rahmen des Erzählcafés statt. Schauplatz ist der große Saal des Mehrgenerationenhauses der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill in Herborn. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Treffen am 5. und am 19. Mai beginnen jeweils um 13.30 Uhr. Weitere Auskünfte erteilt Joachim Spahn, Telefon 0 27 72-95 96 16, E-Mail: j.spahn@awo-lahn-dill.de.