Den schönsten Tag im Leben planen

Schick in Schale: Beim "Herborner Hochzeitstag" dürfen Brautkleider natürlich nicht fehlen. Archivfoto: Isa Hortien

HERBORN - Für viele ist es der schönste Tag im Leben: die eigene Hochzeit. Tipps, Trends und Ideen rund ums Heiraten gibt es am Sonntag, 20. März, in der Konferenzhalle in Herborns Kaiserstraße.

Dort findet zum 15. Mal der "Herborner Hochzeitstag" statt. Knapp 30 Aussteller geben Anregungen, wie man eine Hochzeit möglichst ohne Stress vorbereiten und feiern kann. Neben Brautkleidern und Anzügen, Trauringen und Blumenschmuck präsentierten die Aussteller unter anderem Make-up-Trends, Dekorationen und Fahrzeuge. Außerdem gibt es Informationen für den Bau eines Hauses, alles rund um Fotografie und auch das Standesamt der Stadt ist mit einem Stand vertreten.

Wer sich inspirieren lassen möchte, hat dazu am Sonntag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Gelegenheit. Um 15 Uhr gibt es zudem eine Modenschau. Der Eintritt (2G-Regel) ist frei.