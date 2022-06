Depressionen und Ängste bei Schülern nehmen zu

Landesschulsprecherin Jessica Jolene Pilz (rechts.) lässt sich von Rainer Staska den Beitrag der Rehbergschule zum Demokratietag erläutern. Foto: Rehbergschule

HERBORN/BENSHEIM - Auf Einladung des Kultusministeriums haben mit Christoph Henrich und Rainer Staska zwei Vertreter der Herborner Rehbergschule am hessischen Demokratietag in Bensheim teilgenommen. Sie stellten das Podcast-Projekt der Schule vor. Zudem informierten sie in einem Workshop über die Pädagogik der Schule in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Rainer Staska geht in einer Pressemitteilung auf Details ein.

Ausgerichtet wurde der Projekttag vom Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen (GuD) des hessischen Kultusministeriums. In einer Straße der Bildung präsentierten die Teilnehmer Aktivitäten und Projekte. Die Vertreter der Rehbergschule hatten Informationswände bestückt, auf denen die Schulform und die Antistigmatisierungsprojekte, wie die Schülerzeitung Hoppla oder das Stimmgeberprojekt, vorgestellt wurden. Besonderes Augenmerk fanden die als "Eyecatcher" mitgebrachten, von Schülern gestalteten Stühle gegen Vorurteile. Auf iPads konnten sich die Besucher zudem die Podcasts "Tassensprünge" der Schule anhören.

Kultusminister Lorz von Präsentation beeindruckt

Beim Rundgang sei Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sehr beeindruckt gewesen von der Präsentation, berichtet Staska. In einem längeren Gespräch mit Christoph Henrich über die besondere Schulform, notwendige Rahmenbedingungen und das Engagement der Herborner Lehrkräfte für ihre Schüler habe er einen umfassenden Einblick in die Arbeitsweise einer Klinikschule bekommen. Rainer Staska habe derweil mit Landesschulsprecherin Jessica Pilz über Perspektiven und Nöte seiner Schüler gesprochen.

Am Workshop "Pädagogik bei Krankheit" nahmen entgegen den Erwartungen von Henrich und Staska mehr Schüler als Lehrer teil. Insbesondere die Themen Ängste, Depression, selbstverletzendes oder suizidales Verhalten fanden die Aufmerksamkeit der Teilnehmer. Diese Erkrankungen nähmen unter Schülern zu, berichtet Staska.

"Wenn das ein Vorgeschmack auf das in Berlin stattfindende bundesweite Demokratiefestival im Juni war, zu dem die Rehbergschule ebenfalls eingeladen ist, dann sind wir jetzt schon elektrisiert und mega gespannt, was uns dort erwarten wird", waren sich Henrich und Staska in der Nachbetrachtung des Tages einig.