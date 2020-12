Der Angeklagte von Herborn hat einige Vorstrafen

Vor dem Zugang zum EKZ in Herborn kam es am 7. Juni dieses Jahres zu einer Messerstecherei. Ein 19-jähriger Renneroder steht deshalb derzeit in Limburg vor Gericht. Ihm wird versuchter Totschlag zur Last gelegt. Der Geschädigte tritt als Nebenkläger auf. Archivfoto: Christoph Weber