Der "Mitleids-Crisis" trotzen: Martin Sierp spielt in Herborn

Comedy mit Augenzwinkern: Martin Sierp gastiert in Herborn. Foto: Jean Ferry

HERBORN - Wenn das mal kein lebensbejahender Titel ist: "Knackig! Zumindest die Gelenke". So fühlt sich Martin Sierp, der am Donnerstag, 17. Februar, mit seinem aktuellen Comedyprogramm in die "KulturScheune" in der Herborner Au kommt.

Er ist inzwischen 50 geworden - das erste Viertel ist also geschafft. Da für ihn jung zu sein keine Frage des Alters ist, trotzt er der "Mitleids-Crisis" und gibt im Rahmen seiner körperlichen Möglichkeiten für sein Herborner Publikum noch mal alles.

Und dann kommt der Fürst der Finsternis zu Besuch

In knackigen 90 Minuten philosophiert er mit Witz, Charme und Selbstironie über sein Leben als Mann in den besten Jahren. Martin Sierp gibt Tipps, wie man trotz sinkenden Testosteronspiegels noch sexy in selbigen schauen kann, verblüfft sich und das Publikum mit unglaublichen Tricks, zum Beispiel wie man seine Schwiegermutter verschwinden lassen kann, singt und gründet eine Live-Band.

Er unternimmt Liebesrituale mit dem Publikum, bekommt Besuch von seinem Alter Ego, dem Fürsten der Finsternis, spielt mit Lego und seinem Schatten und vieles mehr.

Kurzum: Er tut also zum Spaß der Zuschauer lauter Dinge, die man in seinem Alter eigentlich unbedingt mal machen sollte. Ein Abend voller positiver Energie, denn Lachen hält ja bekanntlich jung.

Eintrittskarten dafür gibt es noch im Vorverkauf ab 23 Euro, unter anderem in Herborn bei Optik Tafelski sowie dem Reisebüro Herborn.