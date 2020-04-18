Der mysteriöse Fund in der Vase: Minna Gabriels Kriegstagebuch

Im Jahr 2019 neu gestaltet: das Mahnmal der Kriegstoten in Herbornseelbach. Foto: Christian Hoge
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ZUR PERSON: MINNA GABRIEL
Lebenslauf: Minna Gabriel wurde am 5. Juni 1909 in Herbornseelbach geboren. Sie hatte drei Schwestern und einen Bruder. Die Seelbacherin erkrankte früh an Kinderlähmung und war gehbehindert. Ihr Leben verbrachte Gabriel im Wohnhaus in der Franzstraße 6, in das die Familie 1911 mit der damals Zweijährigen einzog. Am 28. September 1993 starb sie mit 85 Jahren im Altenheim.
Die Ehrenämtlerin: Viele Jahre lang war Gabriel in die vielseitigen, ehrenamtlichen Tätigkeiten der Frauenhilfe in der evangelischen Kirchengemeinde eingebunden.
Die Arbeiterin: Ihre Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft. Der Vater war als Former auf der "Burgerhütte" beschäftigt. Da er schon mit 41 Jahren starb, mussten die Kinder mit ihrer Mutter die landwirtschaftliche Arbeit alleine bewältigen.
Die Näherin: Nach ihrem Abschluss an der Seelbacher Schule lernte Minna Gabriel das Nähen. Dieses Handwerk verstand sie meisterhaft, und verdiente sich damit bis ins hohe Alter Geld. Außerdem gab sie ihre Nähkunst-Kenntnisse an junge Mädchen weiter.
Die Poetin: Die Seelbacherin hatte eine poetische Ader. Bei Geburtstagen, Festen und Veranstaltungen steuerte sie ihre Gedichte bei. Ihr Tagebuch deutet darauf hin, dass sie nicht nur Gedichte gerne schrieb.
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