Der Vorverkauf für die Kirmes in Herbornseelbach startet

HERBORN-SEELBACH - Zweieinhalb Wochen noch - dann steht nach zwei Jahren Pause die Katzenkirmes in Herbornseelbach an. An diesem Donnerstag, 1. September beginnt der Vorverkauf für das verlängerte Wochenende, das vom 16. bis zum 19. September läuft.

Los geht es am Freitag, 16. September, mit der Band "Bayernmän", die manchen Besuchern von der Kirmes im Jahr 2019 bekannt sein dürfte. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse 13 Euro.

Zwei Vorverkaufsstellen in Herborn und Seelbach

Am Samstag, 17. September, stehen "Ace of Hearts" auf der Bühne. Die Coverband deckt (nahezu) alle Musikrichtungen ab - von "Rammstein" über 90er-Euro-Dance bis zu aktuellen Chartstürmern und All-Time-Hits, etwa von Peter Fox oder Robbie Williams. Karten sind im Vorverkauf für elf Euro zu bekommen, an der Abendkasse für 14 Euro.

Vorverkaufstellen sind die Tankstelle Berns in Herbornseelbach und das Startmarketing-Büro im Herborner Bahnhof. Die Karten können nur bar bezahlt werden.

Bei einer Abnahme von mindestens acht Karten sind für den Freitagabend bis zum 11. September Tischreservierungen möglich. Kartenbestellungen und Tischreservierungen sind per E-Mail an die Adresse ticketskatzenkirmes@ gmx.de möglich.

Jugendliche unter 16 Jahren können nur Einlass bekommen, wenn sie mit einem Erziehungsberechtigten die Veranstaltung besuchen. Schriftliche Elternbescheinigungen ("Muttizettel") werden nicht akzeptiert.