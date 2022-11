"Der Zauberer von Oz" erleben

Noch wird für die Premiere von "Oz" intensiv geprobt - hier sind (v.l.) Elena Ziegler, Vicky Groos und Letizia Costa zu sehen. (© Jörg Michael Simmer)

HERBORN - Drei Jahre mussten die großen, vor allem aber die kleinen Theaterfreunde warten, jetzt ist es wieder soweit: Am Samstag, 26. November, ist ab 18 Uhr Premiere für das Vorweihnachtsstück der KulturScheune Herborn - dann ist die Geschichte vom "Zauberer von Oz" zu sehen.

Weitere, öffentliche Aufführungstermine gibt es am Sonntag, 27. November (15 Uhr) sowie am Samstag, 3. Dezember (18 Uhr). Zusätzlich werden auch erstmals seit 2019 wieder zahlreiche Schulen in der KuSch erwartet.

Bevor 2023 "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" zu erleben sein werden, haben die KuSch-Macher bei der Auswahl des diesjährigen Vorweihnachtsstücks auf einen bekannten Stoff gesetzt, der in einer Bearbeitung von Franz Josef Neunzerling zu sehen ist.

Ein Wirbelsturm und Leute mit Humor

Worum geht es? Ein Wirbelsturm trägt die kleine Dorothy mitsamt ihrem Haus fort aus ihrer Heimat Kansas in das wunderbare Land Oz. Sie landet im Gebiet der Munchkins, begegnet den äußerst humorvollen Einwohnern, die es lieben, in Rätseln zu sprechen, und ansonsten gerne ihre Ruhe hätten. Ausgestattet mit Ratschlägen und Segenswünschen der Guten Hexe des Nordens, einer alten Freundin der Munchkins, macht sich Dorothy auf den Weg zum Herrscher der Smaragdstadt, dem Großen Oz, um ihn um Unterstützung zu bitten, wieder zurück nach Hause zu gelangen. Auf ihrer Reise trifft sie zunächst auf eine Vogelscheuche, die gerne statt Stroh Verstand im Kopf hätte, danach auf einen blechernen Holzfäller, dem das Herz fehlt. Beide wollen Dorothy zum Großen Oz begleiten, weil sie sich von ihm Hilfe für ihre Probleme erhoffen. Zuletzt schließt sich ihnen noch ein Löwe an, dem es an Mut mangelt.

Nach vielen Abenteuern in der Smaragdstadt angekommen müssen die Freunde feststellen, dass der Große Herrscher ihnen nicht ohne eine Gegenleistung helfen will. Er verlangt, dass sie zuerst die Böse Hexe des Westens besiegen, bevor er auf ihre Anliegen eingeht.

Die KuSch-Macher versprechen "eine kindgerechte, humorvolle und spannende Geschichte mit zauberhaftem Bühnenbild, fantasievollen Kostümen und verblüffenden Effekten".