DHL-Paketshop und Postfiliale neu in Herborn

Vor allem vor Weihnachten viel zu tun: Ein Paketzusteller stellt ein Paket in ein Fahrzeug der Deutschen Post DHL. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

HERBORN - Es gibt zwei neue Angebote der Deutschen Post DHL in Herborn: Die künftig einzige offizielle Postfiliale im Laden der "Herborner Textilreinigung" in der Westerwaldstraße 4 hat nun ebenso eröffnet wie der neue DHL-Paketshop im Geschäft "Spielbär" in der Hauptstraße 59 bis 61.

Die Filiale in der Westerwaldstraße ersetzt den bisherigen Standort am Bahnhofsplatz 2. Dieser wird am 17. Dezember (Freitag) zum letzten Mal geöffnet sein.

In der neuen Postfiliale können Kunden Briefe, Päckchen und Pakete aufgeben, benachrichtigte Sendungen abholen, Briefmarken und DHL-Paketmarken kaufen sowie Aufträge für Einschreiben, Nachsendungen und den Lagerservice erteilen. Angeboten werden zudem vorfrankierte Plusbriefe, -karten und -päckchen.

Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr.

Im Paketshop bei "Spielbär" bieten die Mitarbeiter die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren, heißt es in einer weiteren Mitteilung von DHL. Außerdem können Kunden sich Sendungen direkt an den DHL-Paketshop senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Die Öffnungszeiten sind dienstags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 13 Uhr.