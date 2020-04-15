Mittwoch,
15.04.2020 - 14:32
2 min
Die "Burgerhütte": "Arbeit und Brot für viele Generationen"
Harald Serth war Betriebsratsvorsitzender in der "Burgerhütte" - bis zum Aus des Werks unter dem Dach von "Electrolux". Erinnerungen an andere Zeiten und den Kampf gegen das Ende.
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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