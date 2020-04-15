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Mittwoch, 15.04.2020 - 14:32
6 min

Die "Burgerhütte": Das Ende einer Traditionsfirma

Über Generationen prägte die "Burgerhütte" die Region. Es ist die Geschichte einer Traditionsfirma - aber auch von Arbeitskampf und Protesten. Nun schließt das letzte Überbleibsel.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Vor 17 Jahren: Die damaligen Betriebsratsmitglieder (v.l.) Wolfgang Becker, Harald Serth, Karl-Heinz Frey, Käthe Sellner, Michael Braas und Barbara Passauer zeigen ein Transparent in Form einer Todesanzeige - ein Symbol für das Ende der "Burgerhütte". Archivfoto: Klaus Kordesch

Vor 17 Jahren: Die damaligen Betriebsratsmitglieder (v.l.) Wolfgang Becker, Harald Serth, Karl-Heinz Frey, Käthe Sellner, Michael Braas und Barbara Passauer zeigen ein Transparent in Form einer Todesanzeige - ein Symbol für das Ende der "Burgerhütte". Archivfoto: Klaus Kordesch

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Fotos
Vor 17 Jahren: Die damaligen Betriebsratsmitglieder (v.l.) Wolfgang Becker, Harald Serth, Karl-Heinz Frey, Käthe Sellner, Michael Braas und Barbara Passauer zeigen ein Transparent in Form einer Todesanzeige - ein Symbol für das Ende der "Burgerhütte". Archivfoto: Klaus Kordesch

Vor 17 Jahren: Die damaligen Betriebsratsmitglieder (v.l.) Wolfgang Becker, Harald Serth, Karl-Heinz Frey, Käthe Sellner, Michael Braas und Barbara Passauer zeigen ein Transparent in Form einer Todesanzeige - ein Symbol für das Ende der "Burgerhütte". Archivfoto: Klaus Kordesch

"Jetzt reicht's": 2001 demonstrieren 500 Mitarbeiter und ihre Unterstützer bei Electrolux in Burg gegen die befürchtete Schließung der Produktion - am Ende vergeblich. Archivfoto: Jörg Weirich

"Jetzt reicht's": 2001 demonstrieren 500 Mitarbeiter und ihre Unterstützer bei Electrolux in Burg gegen die befürchtete Schließung der Produktion - am Ende vergeblich. Archivfoto: Jörg Weirich

Premiere vor 121 Jahren: Ein Katalogbild zeigt den ersten Dauerbrandofen aus Burg mit dem Markennamen Juno aus dem Jahr 1899. Archivfoto: Juno

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Blick ins Alte Rathaus in Burg: Das Heimat- und Industriemuseum zeigt Herde und Öfen aus der "Burgerhütte". Archivfoto: Katrin Weber

Blick ins Alte Rathaus in Burg: Das Heimat- und Industriemuseum zeigt Herde und Öfen aus der "Burgerhütte". Archivfoto: Katrin Weber

Für den Einsatz in Großküchen: In den 50er-Jahren brachte Juno einen 250 Liter fassenden Kochkessel heraus. Archivfoto: Juno

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MUSEUM IN BURG

Wer sich näher mit der Geschichte der "Burgerhütte" (und mehr) beschäftigen möchte, sollte sich das Heimat- und Industriemuseum vormerken. Im Alten Rathaus (Burger Hauptstraße) hat der Heimatverein Burg liebevolle Ausstellungen eingerichtet.

Das Museum beherbergt Exponate der ehemaligen Burger Eisenwerke, wirft aber auch einen Blick in andere Bereiche der Lokalgeschichte. Derzeit ist der Zugang aufgrund der Corona-Krise allerdings nicht möglich.

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