Mittwoch, 15.04.2020 - 14:32
6 min
Die "Burgerhütte": Das Ende einer Traditionsfirma
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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MUSEUM IN BURG
Wer sich näher mit der Geschichte der "Burgerhütte" (und mehr) beschäftigen möchte, sollte sich das Heimat- und Industriemuseum vormerken. Im Alten Rathaus (Burger Hauptstraße) hat der Heimatverein Burg liebevolle Ausstellungen eingerichtet.
Das Museum beherbergt Exponate der ehemaligen Burger Eisenwerke, wirft aber auch einen Blick in andere Bereiche der Lokalgeschichte. Derzeit ist der Zugang aufgrund der Corona-Krise allerdings nicht möglich.
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