Die Frage bleibt: "Woher der Hass?"

Erinnert in Dillenburg an die Pogromnacht: Theologe Norbert Reck. Archivfoto: Norbert Reck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg lädt für Montag, 1. November, zu einem Vortrag ein, der dem Erinnern und Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 gewidmet ist. "Woher der Hass?", fragt Norbert Reck in seinem Vortag.

Reck, Theologe und Autor aus München, bietet keine fertigen Lösungen, sucht aber nach neuen Antworten, befragt Psychologie und Theologie. Und er hofft auf interessierte Mitdiskutanten in Dillenburg. Reck ist freier Publizist und Übersetzer. Bis Mitte 2016 war er verantwortlicher Redakteur für die deutschsprachige Ausgabe der internationalen theologischen Zeitschrift "concilium", 2016 außerdem Redaktionsmitglied der "Stimmen der Zeit". Er gehört zum Gesprächskreis Juden und Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken sowie zum wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift "theologie.geschichte".

Referent Reck lehrt an mehreren Universitäten

Reck ist bekannt durch Rundfunk-, Buch- und Zeitschriftenbeiträge, Vortragstätigkeiten in Europa und den USA, Lehraufträge für Theologie an der katholischen Stiftungsfachhochschule in München, an der Universität in Saarbrücken, an der Freien Universität Berlin und an der Universität im Freiburg.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Dillenburger Zwingel. Es gilt die 3G-Regel: Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht notwendig.