Samstag, 09.05.2020 - 12:00
4 min
Die Gewerbesteuer bricht in Herborn ein
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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PARLAMENT TAGT
Genau eine Woche nach dem Haupt- und Finanzausschuss wartet auf die Herborner Politik die nächste Sitzung. Am Donnerstag, 14. Mai, um 18.15 Uhr tagt die Stadtverordnetenversammlung
Damit alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können, findet die Sitzung im Bürgerhaus in Merkenbach statt.
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