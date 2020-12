Die Herborner Chaldäergasse wird wieder mittelalterlich

Asphaltierte Straßen passen nicht zum historischen Bild einer Stadt. Die Chaldäergasse wird im kommenden Jahr durch neue Pflastersteine wieder auf mittelalterlich "getrimmt". Das war zuletzt 1968 so. Foto: Stadt Herborn

HERBORN - "Zurück zu den Wurzeln" heißt es im kommenden Jahr für die Herborner Chaldäergasse. Im ersten Halbjahr kehrt nach 53 Jahren Pause Natursteinpflaster in die Straße zurück, sodass dort das frühere mittelalterliche Bild wieder zutage tritt. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Juni geplant.

Durch den geplanten Ausbau soll der "Lückenschluss" für die Gesamtanlage des mittelalterlichen Stadtkerns erreicht werden. Im Rahmen einer vom Abwasserverband Mittlere Dill, den Stadtwerken Herborn und dem städtischen Bauamt geplanten grundhaften Erneuerung wird die komplette Oberfläche der Chaldäergasse, wie in den angrenzenden Straßen, wieder mit Natursteinpflaster befestigt.

Seit den 1970er Jahre haben viele Eigentümer wie auch die Stadt die historischen Fachwerkhäuser renoviert und viel Kraft und Kapital in den Erhalt der Herborner Altstadt einfließen lassen. Diesem Einsatz ist es zu verdanken, dass Herborn heute zu den besonderen Fachwerkstädten Hessens zählt. Während der Altstadtsanierung wurden zahlreiche Fachwerkgebäude renoviert. Auch Teile der mittelalterlichen Ringmauer mit ihren überregional bekannten Türmen konnten erhalten werden. Im Bereich der historischen Bauwerke der Altstadt wurden auch die Oberflächen von Gässchen, Straßen und Plätzen mittelalterlich umgebaut und mit Natursteinpflaster befestigt.

HINTERGRUND: CHALDÄERGASSE Die Chaldäergasse ist eine der ältesten Straßen Herborns und wurde wohl in Anlehnung an das Tal "Kallenbach", in das sie mündete, ursprünglich Kaldergasse genannt. Sie war bis 1968 mit Natursteinpflaster bedeckt. Sie verbindet von der "Hohen Schule" kommend die Schulhofstraße mit dem Schmalen Weg in Richtung Kornmarkt. Entlang der Chaldäergasse finden sich mehrere als Kulturdenkmäler eingetragene Fachwerkbauten. Auch das ehemalige "Scharfrichterhaus" an der Einmündung zum Schmalen Weg sowie die ein Stück weiter befindliche Hainpforte sind eingetragene Kulturdenkmäler.

Für die neuen Straßenoberfläche wird ein Granitpflaster leicht überhöht in die Fahrbahn gesetzt, das durch eine Basaltrinne von der Granitbefestigung des Gehwegs getrennt ist. Die Bereiche für die Längsparker in der Chaldäergasse werden durch Basaltpflasterstreifen markiert. Die Baumaßnahme wird durch das Programm "Lebendige Zentren" vom Land Hessen mit 77 000 Euro gefördert. Sowohl die für die Denkmalpflege des Kreises als auch das Landesamt für Denkmalschutz in Wiesbaden wurden in die Planungen eingebunden.

Bauzeit erstreckt sich über das erste Halbjahr 2021

Der Baubeginn ist für die zweite Kalenderwoche (11. bis 15. Januar) geplant. In einem ersten Schritt wird in der angrenzenden Hainstraße auf einer Länge von rund 40 Meter bis zur Einmündung in den Schmalen Weg der Abwasserkanal erneuert. Die Hainstraße wird in diesem Bereich während der Arbeiten für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Im Anschluss verlagern sich die Bauarbeiten in die Chaldäergasse. Während der dortigen Vollsperrung erfolgt die Verkehrsführung über den Kornmarkt. Für den Wochenmarkt freitags soll die Mühlgasse für den Durchgangsverkehr gesperrt und die Einbahnstraßenregelung für Anwohner und Zulieferer in der Mühlgasse aufgehoben werden.