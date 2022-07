Die Katzen sind zurück: Kirmes in Seelbach nach langer Pause

"Sau raus - auf die Bänke!": Wenn die Seelbacher Katzenkirmes feiern, hält es kaum einen auf dem Allerwertesten. Archivfoto: Klaus Kordesch

HERBORN-SEELBACH - Genau 1057 Tage sind es. Über 156 Wochen - oder einfach: drei Jahre. So viel Zeit wird verstrichen sein, wenn die Seelbacher Katzenkirmes am 16. September dieses Jahres zurück ist.

Dominik Göwel sind Erleichterung und Vorfreude anzumerken. Das Mitglied des 13-köpfigen Kirmesausschusses steckt mitten in den Vorbereitungen auf die vier Tage im 3400-Einwohner-Dorf. "Die Ungewissheit war quälend", sagt der Seelbacher. Als die Corona-Pandemie die Pläne erstmals durchkreuzte, habe man erst einmal aufs folgende Jahr geblickt. Immer war klar: Sicherheit geht vor. Aber auch: Das kann länger dauern.

DAS PROGRAMM Am 16. September (Freitag) startet die Seelbacher Katzenkirmes mit einem zünftigen Auftakt: Zum Bieranstich spielt die Band "Bayernmän"Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Einer der Höhepunkte des Kirmes-Wochenendes ist der traditionelle Fackelzug mit dem Musikverein Herbornseelbach, der am 17. September (Samstag) um 20 Uhr beginnt. Ab 21 Uhr spielt die Band "Ace of Hearts". Kaum einen Seelbacher dürfte es in den eigenen vier Wänden halten, wenn am 18. September (Sonntag) der bunte Festzug ansteht. Anschließend wartet ein Bühnenspiel der MusikgruppenSpäter sorgt "Gerfrieds + Uwes Musikexpress" für Tanz und Unterhaltung. Das verlängerte Kirmes-Wochenende schließt mit dem 19. September (Montag) ab: Zunächst läutet ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit der Band "Hessentaler" den Tag ein. Um 11 Uhr dürfte das "Kirmesgarten"-Showprogramm noch einmal zahlreiche Besucher nach Seelbach locken. Danach übernehmen wieder die "Hessentaler".

Ganz besondere Schwellköpfe: Die mit Knüppeln ausgestatteten „Fratzen“ sind die traditionellen Symbolfiguren der Herbornseelbacher Katzenkirmes. (Archivfoto: Friedhelm Claas)

Normalerweise beginnen die Vorbereitungen für das nächste Jahr bereits kurz nach der Kirmes - oder sogar davor. Dieses Mal fiel die endgültige Entscheidung erst im April, als sich der Kirmesausschuss mit den Vereinen zusammensetzte. "Vorher war das jedes Jahr wie eine Art Lebenszyklus", erzählt der ehemalige Kirmesvater.

Auch ohne Festzelt waren die Seelbacher kreativ

Die Seelbacher wären aber keine Seelbacher, wenn die Zwischenzeit lautlos verstrichen wäre. 2020 und 2021 gab es corona-konforme Alternativen. "Wir waren der Meinung: Auch wenn wir nicht im Zelt feiern können, muss etwas passieren. Es ging um das Gefühl, die Stimmung. Dass in Seelbach an diesen Tagen überhaupt nichts ist, geht nicht." So stieg die Nachfrage nach den leuchtend gelben Katzen-Fahnen extrem. Die Seelbacher hängten sie an ihre Fenster, Balkone oder Fassaden. Viele feierten im Garten oder der Garage im kleinen Kreis - unter dem Motto "Kirmes derhoam". So wehte ein Hauch von Katzenkirmes durch den Ort. 2021 folgte dann eine Kirmesrallye.

Lieber dürfte den meisten trotzdem die normale Version der Kirmes sein. Auch wenn dafür haufenweise Vorbereitungszeit nötig ist. "Viele denken, das wäre nur das Wochenende im September. Aber es steckt jede Menge Arbeit dahinter", erzählt Dominik Göwel. Im Gegensatz zu großen Festen in Städten kümmere sich eben keine Eventagentur.

2020 – ganz ohne geht nicht: Viele Seelbacher schmücken ihr Dorf auch ohne Kirmes mit der Kirmesfahne. (Archivfoto: Friedhelm Claas)

Mit einer Kirmes vor 20 Jahren sei das heutige Fest nicht mehr zu vergleichen - etwa mit Blick auf Auflagen oder die Technik für Bands. Apropos Bands: Oft werden diese schon im vorherigen Sommer gebucht. Denn im September "konkurrieren" die Seelbacher zum Beispiel mit Oktoberfesten. Die Musiker, die in zwei Monaten an Bord sind, sicherte man sich schon 2019 für das nächste Jahr. Die Verträge wurden immer weiter umgeschrieben - wofür man in Seelbach dankbar ist.

Die lange Pause hat auch für die eine oder andere Gedächtnislücke gesorgt: "Manchmal fragen wir uns schon: Wo haben wir das 2019 eigentlich eingelagert? Dann sagen zwei Leute zwei verschiedene Orte."

Und dann sind da noch die Proben der übrigen Gruppen, die auf der Bühne stehen. Wer die Katzenkirmes schon einmal besucht hat, weiß: Das sind viele.

"Gerade die Grundschulkinder freuen sich riesig", berichtet der ehemalige Kirmesvater, der aber auch zugibt: "Als klar war, dass es eine Kirmes geben wird, haben wir uns gefragt: Schaffen wir es überhaupt wieder, einen ,Kirmesgarten' auf die Beine zu stellen?"

Die Tanzgruppen proben normalerweise lange vorher

Normalerweise beginnen die Gruppen teils schon ein Jahr vorher, Tanze zu üben. Das war dieses Mal nicht möglich: Zum einen war lange unklar, ob es eine Kirmes gibt. Zeitweise blieb zudem die Turnhalle geschlossen. Und kurzzeitig war sie als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine vorgesehen - woraus am Ende nichts wurde.

Die Motivation der Beteiligten sei aber "gewaltig", sagt Dominik Göwel, der von einem "sehr hohen Niveau" des "Kirmesgartens" spricht. Manchmal müsse man Leute sogar etwas bremsen. In jedem Fall könnten die Besucher sich auf besondere Auftritte freuen.

Denjenigen, die hinter der Katzenkirmes stehen, ist der Blick in die Zukunft wichtig. Das Comeback nach zwei Jahren Pause sei eine Gelegenheit, junge Menschen an die Tradition heranzuführen, hofft der Seelbacher.

"Es gibt jetzt 18-Jährige, die noch keine Kirmes miterlebt haben." Ziel sei es, die Katzenkirmes an die nächste Generation weiterzutragen. "Wir hoffen, dass Leute nachrücken, die Bock haben, die etwas machen wollen."