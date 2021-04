Die Mathematik und die Pandemie

Setzt sich für Kooperationsprojekte zwischen Schulen und Uni ein: Professor Matthias Meiner. Foto: Rolf K. Wegst

HERBORN - Eine Kooperation des Herborner Johanneum-Gymnasiums mit dem Mathematischen Institut der Justus-Liebig-Universität in Gießen macht es möglich: Trotz Corona konnten 23 Schüler des Mathe-Leistungskurses von Dr. Jörg Jäger einen Einblick in die Mathematik außerhalb der Schule erhalten.

Professor Matthias Meiner erläuterte dabei die mathematische Modellierung eines Ausbruchs von Viruserkrankungen in einer Gemeinschaft auf Basis des Galton-Watson-Modells. Das Thema stieß auf großes Interesse, und die anschließende Diskussion ermöglichte es den Teilnehmern, den Stellenwert der Mathematik in Bezug auf mögliche Entscheidungsprozesse in der Politik ein wenig genauer zu durchleuchten.

Um den Vortrag, die anschließende Diskussion sowie weitere Hinweise zur Studienorientierung unter den aktuellen Corona-Beschränkungen technisch zu realisieren, wurde auf ein Videokonferenzsystem über den Schulserver zurückgegriffen.

Solche technischen Verfahren sind für viele Schüler des Johanneums mittlerweile ein gängiges und vielgenutztes Format, und die breit angelegte Digitalisierung erweist sich somit als sehr wirksam für die Organisation unterrichtlicher Abläufe. Insofern waren Corona und der Pandemie-Verlauf nicht nur die zentralen Themen in diesem Kooperationsprojekt, sondern gleichermaßen auch Wegbereiter der technischen Umsetzung.