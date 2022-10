Die selbstbewusste Frau blickt auf ein spannendes Leben in der Modewelt zurück und ist mit sich selbst im Reinen.

Auch mit 90 hat sich Elisabeth Lenz ihr Gespür für Chic und Eleganz bewahrt. Foto: Helmut Blecher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - In Würde älter werden, das hat sich die Herbornerin Elisabeth Lenz vorgenommen. Man sieht ihr nicht an, dass sie am 14. Oktober 90 Jahre alt wird. Sie, die sich immer als selbstbewusste Frau gefühlt hat und es heute noch ist, kann auf ein Leben zurückblicken, in dem sie nicht die Rolle als (nur) Hausfrau einnehmen wollte. Als Elisabeth Pfeifer mit fünf Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist, musste sie sich schon früh ihren Platz im Leben erkämpfen.

Das hat sie geprägt. Das "Herborner Mädchen" wollte etwas aus sich machen, und das ist ihr gelungen. Im Kaufhaus König in Dillenburg machte sie eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau. Bald darauf war ihr die Welt im Dillkreis zu klein. Das Nachkriegs-Wirtschaftswunder führte sie nach Frankfurt, wo sie es bei Hertie bis zur Einkäuferin und zur Organisatorin von Modenschauen brachte. Ihr Gespür für modischen Chic und Eleganz, ihr Sinn für Kunst und Kultur, den sie bis heute pflegt, macht sie zu einer unverwechselbaren Person im Herborner Stadtbild.

In Frankfurt lernte die Jubilarin auch ihren Mann Egon Lenz kennen, den sie 1956 heiratete. Elisabeth Lenz ging in ihrem Beruf, den sie als Berufung empfand, voll und ganz auf. Stets zeigte sie dabei ihre emanzipatorische Haltung als Frau.

Fotos Auch mit 90 hat sich Elisabeth Lenz ihr Gespür für Chic und Eleganz bewahrt. Foto: Helmut Blecher 2

Nachdem ihr Mann 2015 verstarb, bezog Elisabeth Lenz eine Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße, wo sie geschätzt und respektiert von ihrer Nachbarschaft im Einklang mit sich selbst lebt. Zu ihrem runden Geburtstag hat sie ihre Freude und die Hausgemeinschaft zu einer Feier eingeladen.

Elisabeth Lenz, die von ihrem Mann liebevoll "meine Madame" genannt wurde, will ihr Leben noch, so gut es geht genießen. "Ich fühle mich frei von allen Zwängen", bekennt sie willensstark und stemmt sie sich gegen den Gedanken, ernsthaft zu erkranken: "Ich möchte mein Leben, so wie ich es jetzt lebe, bis zum Ende weiterführen."