Die Vollsperrung bei Herborn und die Folgen für die Busse

Vollsperrung: Ab Dienstag wird ein Teil der Straße zwischen Uckersdorf und Burg saniert. Das führt auch zu Baustellenfahrplänen für die Busse. Foto: Tanja Eckel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-UCKERSDORF/-BURG - Die Vollsperrung der Landstraße zwischen Uckersdorf und Burg hat auch Folgen für den Busverkehr. Betroffen sind neben den Linien- auch die Schulbusse.

Die Befürchtungen einiger Eltern der Burger Ambachtalschule, dass die Grundschüler nun 45 Minuten und mehr im Bus unterwegs sind, lassen sich aus dem Baustellenfahrplan allerdings nicht ablesen. Für die Zeit der Sperrung fahren die Busse über Uckersdorf und Amdorf auf der Kreisstraße K67 und weiter auf die Bundesstraße B255. Von dort führt der Weg über Herborn bis nach Burg an die Grundschule. Etwa 15 bis 23 Minuten sind die Erst- bis Viertklässler damit unterwegs. Das gilt für den Hin- und Rückweg. Während der Sperrung wird ein zusätzlicher Bus für die Grundschule eingesetzt.

Steilstück kann sich zu einem Problem entwickeln

Allerdings birgt die Strecke auch Probleme. Konkret geht es dabei um das Steilstück auf der K67 zwischen Amdorf und der B255. Hier könnten im Winter Eis und Schnee zum Problem für die Busse werden. Und: Da der "Amdorfer Stich" nur in eine Richtung für Lkw gesperrt ist, sind auch entgegenkommende Lastwagen auf der steilen und kurvenreichen Strecke nicht ganz unproblematisch.

Diese Punkte müssten noch geklärt werden, sagt Alexander Hentschel von der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) und übt auch Kritik an Hessen Mobil: Die VLDW sei erst vor wenigen Wochen über die Bauarbeiten informiert worden. Man habe nur etwa zehn Tage Vorlauf gehabt, um die Fahrpläne entsprechend anzupassen. Das sei "knapp", so Hentschel.

BAUSTELLENFAHRPLÄNE Die Baustellenfahrpläne der VLDW finden Sie hier.

Konkret betroffen von der ab Dienstag geltenden Vollsperrung sind folgende Linien.

Linie 510 (Breitscheid - Herborn): Hier sind alle Fahrten betroffen, es gibt einen Baustellenfahrplan. Die Linie nimmt ab Uckersdorf einen neuen Weg von und nach Herborn über Amdorf. Die Grundschule in Breitscheid wird aus Burg weiter direkt bedient. Die Fahrzeiten und Abfahrtszeiten verlängern und verändern sich entsprechend. Die Haltestellen in Burg am "Forsthaus Neuhaus" und in Uckersdorf "Im Beilsbach" können nicht mehr angefahren werden. Die Verknüpfung an die Linie 515 nach Erdbach findet nicht mehr in Uckersdorf "Mitte" sondern in Amdorf an der Haltestelle "Ort" statt. Die Fahrten am Samstag durch den Rufbus sind ebenfalls betroffen.

Verknüpfte Artikel

Linie 515 (Uckersdorf - Amdorf - Erdbach/Breitscheid): Die Linie 515 erhält ebenfalls einen Baustellenfahrplan. Die Fahrten finden nur noch zwischen Amdorf und Erdbach statt.

Anschlussfahrten an die Linie 520 sowie Fahrten hinauf nach Breitscheid zur Grundschule bleiben jedoch erhalten. Der Anschluss von und nach Herborn an die Linie 510 wird während der Dauer der Vollsperrung in Amdorf an die Haltestelle "Ort" gelegt.

Linie 520 (Driedorf - Herborn): Die Linie 520 ist größtenteils nicht betroffen. Die Fahrt morgens nach Herborn an die Comeniusschule in der Alsbach sowie an das Johanneum in die Au wird angepasst.

Lesen Sie auch: Herborn schaltet nachts die Straßenbeleuchtung ab

Linie 521 (Driedorf - Breitscheid - Herborn): Die Fahrten am Wochenende werden entsprechend der Umleitungsstrecke angepasst. Burg wird weiterhin vom Bus bedient.