Die Wildbiene braucht Hilfe: Projekt startet in Burg

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KONTAKT
Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, kann sich bei Anke Freiberg per E-Mail an die Adresse herborn.heimat@gmail.com melden.
Die Initiative "Herborn - meine Heimat" ist auch auf Facebook und Instagram mit eigenen Seiten vertreten.
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