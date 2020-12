Nimmt ihren Abschied als Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte Mozartstraße in Herborn: Cornelia Weber-Seibel. Foto: Kita Mozartstraße

HERBORN - "Auf Wiederseh'n, auf Wiederseh'n, die Zeit mit dir war wunderschön", so erklang es auf der Terrasse der evangelischen Kindertagesstätte in der Mozartstraße in Herborn. Deren Team und die Kinder verabschiedeten die langjährige Leiterin Cornelia Weber-Seibel. Auch einige ehemalige Kolleginnen waren zu der kleinen Abschiedsfeier gekommen.

Da ein großes Fest nicht möglich war, hatten sich alle auf der Terrasse versammelt, um zu singen, Dankesworte zu sprechen und Luftballons in den Himmel zu schicken.

Cornelia Weber-Seibel hat die Kita 37 Jahre geleitet und mit "großem Engagement und Weitblick stetig weiter entwickelt", heißt es in einer Mitteilung der Kita. Diese wurde, als sie 1983 die Leitung übernahm, zweigruppig betrieben. Lange schon ist sie viergruppig, und im Sommer 2019 kam als fünfte Gruppe die Waldgruppe "Dreckspatzen" hinzu.

Den Spatenstich zum lange gewünschten und geplanten Anbau wird sie nun in ihrer aktiven Zeit nicht mehr erleben. Denn zum Ende des Jahres tritt Weber-Seibel ihren Ruhestand an.