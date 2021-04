Dieb schnappt sich Tabak und jede Menge Zigaretten

Dreister Zigarettendiebstahl mitten im laufenden Geschäftsbetrieb: Betroffen ist der Aldi-Markt in der Herborner Au. Symbolfoto: Christian Charisius/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Ein Dieb hat am Samstagabend in Herborn im Aldi-Markt in der Konrad-Adenauer-Straße Zigaretten und Tabakpackungen gestohlen. Laut Polizei betrat der Täter gegen 19.25 Uhr den Discounter und ging in dessen Mitarbeiterräume. In einem davon werden Zigaretten aufbewahrt. Der Täter schloss sich ein, öffnete ein Fenster in Richtung des benachbarten Stadtwerke-Gebäudes und machte sich mit einer bisher nicht bekannten Menge an Zigarettenstangen und Tabakpackungen aus dem Staub. Vermutlich habe ein Auto bereitgestanden, sagen die Ermittler, die auf Zeugen hoffen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.