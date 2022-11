Diesel aus Baumaschine abgezapf

Jetzt teilen:

HERBORN - Kleine Beute, großer Schaden: Unbekannte haben aus einem an einem Feldweg in der Nähe der Hombergstraße geparkten Radlader rund 20 Liter Diesel abgezapft.

Laut Polizeibericht muss sich der Vorfall zwischen Montag, 14. November, und Mittwoch, 16. November, ereignet haben. Um an den Kraftstoff heranzukommen, versuchten die Täter zunächst, die Motorhaube der Arbeitsmaschine aufzuhebeln. Als ihnen dieses nicht gelang, bogen sie die Abdeckung seitlich auf, um an den Tankstutzen zu gelangen. Dabei verursachten die Spritdiebe Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten, erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 02772-47050