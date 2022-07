Dieseldieb flüchtet mit Kipper

Symbolfoto: Gerhard Seybert/stock.adobe.com

HERBORN-HÖRBACH - Herborn-Hörbach (jöw). Vermutlich hat ein Zeuge in der Nacht zum Sonntag in Hörbach einen Kraftstoffdieb aufgeschreckt: Laut Polizei sah er gegen 2 Uhr in der Straße Auf der Weih einen etwa 45 Jahre alten und 1,75 bis 1,80 Meter großen, schlanken und muskulösen Mann mit dunklen Haaren und Vollbart, der sich mit Eimer und Schlauch am Tank einer dort abgestellten Sattelzugmaschine zu schaffen machte. Als der Dieb das bemerkte, flüchtete er in einem Lkw-Kipper, der wahrscheinlich ein Gießener Kennzeichen (GI) trug. Wie viel Diesel gestohlen wurde, ist der Polizei noch nicht bekannt. Unter Telefon 0 27 72-4 70 50 nehmen die Ermittler weitere Hinweise entgegen.