Dietrich Faber und "Heyes Society" in der "KulturScheune"

Herborn (red). Zwei Abende in der "KulturScheune" ("KuSch"), zwei völlig unterschiedliche Programme: Einmal geht es in einer Lese-Show um unterhaltsame Kriminalkomödien und einmal um beschwingte Musik.

Am Donnerstag, 15. Oktober, ist einmal mehr der Gießener Autor, Kabarettist und Musiker Dietrich Faber in der Herborner Au zu Gast. Der Auftritt des "KuSch"-Stammgasts beginnt um 20 Uhr.

Faber präsentiert in "Bröhmann - die Zugabe!" auf bewährt humorvoll-mitreißende Weise das Allerschönste aus den seit 2011 erschienenen sechs Bänden seiner Bestseller-Krimikomödienreihe rund um den Vogelsberger Kommissar Henning Bröhmann.

Mit 82 Jahren bedient Viellechner die "Schießbude"

Unzählige Figuren stürmen die Bühne, und Dietrich Faber macht daraus eine wort- und musikreiche Bühnenperformance, die weit über eine typische Lesung hinausgeht. Der Autor wird zudem bisher nicht aufgeführte Szenen und Figuren voller Verve auf der Bühne präsentieren. Faber greift auch zur Gitarre und lässt in seine Paraderolle "Manni Kreutzer" die schönsten seiner folkig-bluesigen Countrysongs trällern.

Kontrastprogramm am Tag darauf: Sie haben bereits zweimal die Herzen der Dixie- und Jazzfans erobert, jetzt kommen "Heyes Society" zum dritten und letzten Mal in die Herborner "KulturScheune". Am Freitag, 16. Oktober, sind sie dort ab 20 Uhr zu erleben.

Die Formation um den 82-jährigen Schlagzeuger und Bandleader Heye Viellechner hat ihre Abschiedstour verlängert und einige neue Stücke im Gepäck. Unterhaltsame Kommentare, Anekdoten und Bilder aus der Historie des Jazz, Dixie und Swing lassen das Konzert zu einer vergnüglichen wie informativen Zeitreise werden. Dazu gesellt sich eine enorme Spielfreude der Formation, die nahezu alle Klassiker von Duke Ellington über Scott Joplin bis zu Louis Armstrong im Gepäck hat.