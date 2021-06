"Dillkinder" rücken dem Müll zuleibe

Gleich geht es los: Ausgestattet mit neuen Müllgreifern und Arbeitshandschuhen von der Abfallwirtschaft Lahn-Dill, starten die Naturschützer der "Dillkinder" ihre Sammelaktion am Herborner Schießplatz. Foto: Abfallwirtschaft Lahn-Dill

HERBORN - Die Gruppe "Dillkind" hat sich kürzlich zum fast schon traditionellen Clean-Up in Herborn getroffen. Bereits zum 29. Mal machten sich die engagierten Umweltschützer auf den Weg, um die Natur von achtlos weggeworfenem Müll zu säubern. Mit zehn Helfern nahm sich die Gruppe um Organisatorin Julia Hecker diesmal die einschlägig bekannten Stellen entlang der Dill, am Schießplatz und am Dollenberg vor.

Herborner Bauhof kümmert sich um den Abtransport

Viele "Dillkinder" sind schon von Anfang an dabei, aber auch neue Gesichter sind der Gruppe stets willkommen. Diesmal bekamen die Naturschützer zum Beispiel Unterstützung vom Herborner CDU-Stadtverordneten Lukas Winkler.

Außerdem konnte sich die Gruppe über eine weitere Spende der Abfallwirtschaft Lahn-Dill freuen: Der kreiseigene Entsorgungsbetrieb überbrachte den Sammlern zehn Müllgreifer sowie Schutzhandschuhe in verschiedenen Größen. Dass sich die Aktion auch diesmal wieder lohnte, zeigt die Bilanz nach dem rund zweistündigen Einsatz: Insgesamt 124 Kilogramm Müll wurden eingesammelt. Mitarbeiter des Herborner Bauhofs kümmerten sich wie üblich um den Abtransport und die Entsorgung der gesammelten Abfälle.