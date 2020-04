Dose auf Autobahn geworfen: Sattelzug verunglückt beinahe

Symbolfoto: VRM

Herborn-Burg (red). Wie die Polizei am Montag meldete, hat ein Lkw-Fahrer am Freitagabend auf der Autobahn A 45 bei Burg Glück im Unglück gehabt: Als der 24-Jährige mit seinem Sattelzug um kurz nach 19 Uhr unter der Wirtschaftswegbrücke, die dort über die "Sauerlandlinie" führt, hindurchfahren wollte, sah er, dass auf der Brücke mehrere Personen standen. Sie schütteten eine Flüssigkeit auf die A 45 hinunter und warfen dann die Dose hinterher.

Der 24-Jährige aus Lennestadt konnte mit seinem Truck zwar ausweichen, verlor aber kurz die Kontrolle über sein Gefährt, sodass sein Sattelzug die Betontrennwand auf der linken Fahrbahnseite streifte. Dann konnte er seinen Lkw wieder abfangen und seine Fahrt fortsetzen.

Die Autobahnpolizei schätzt den Schaden an dem Laster auf rund 1500 Euro. Sie ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und hofft auf Zeugen.

Hat sich jemand mit der

Tat im Internet gebrüstet?

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zu den Personen am Freitagabend auf der Brücke bei Burg machen? Wer hat mitbekommen, ob sich die Personen in sozialen Netzwerken oder per Messenger mit der Tat gebrüstet haben? Hinweise erbittet die Autobahnpolizei in Butzbach unter Telefon 0 60 33-70 43 50 10.