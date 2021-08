Drama um den Kaiserschmarrn

Franz Eberhofer und seine Susi sind am Donnerstag auf der Kinoleinwand im Herborner Stadtpark zu sehen. Foto: Constantin Film

HERBORN - Im Herborner Stadtpark steigt am Donnerstag, 2. September, die 12. Open-Air-Kinosommernacht. Das Stadtmarketing Herborn zeigt dann den neuen Eberhofer-Krimi "Kaiserschmarrndrama".

"Gestatten: Eberhofer, Franz Eberhofer!" In Zeiten wie diesen, in denen der Brite James Bond von Amerika aus abgepfiffen wird, muss halt der "bayerische James Bond", alias Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) mit seinem neuesten Fall, dem "Kaiserschmarrndrama" ran. Hollywood in Bayern und der stets lässig grantelnde Dorfsheriff Franz Eberhofer avancieren endgültig zum bayerischen Superstar. Was will der Fan der Kultkrimis nach der Vorlage von Rita Falk mehr?

Der Film von Ed Herzog ist 96 Minuten lang (FSK 12). Neben den Protagonisten Sebastian Bezzel und Simon Schwarz sind unter anderem Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp und Sigi Zimmerschied mit dabei.

Die Tickets gibt es im Vorverkauf für sieben Euro in der Stadtmarketing-Geschäftsstelle im Bahnhof, wo man sie wochentags zwischen 8.30 und 16.30 Uhr erwerben kann. An der Abendkasse kosten sie neun Euro. Die Veranstalter empfehlen den Besuchern sich Isomatten, Klappstühle oder ähnlich Sitzmöglichkeiten mitzubringen. Auch wärmende Decken dürften nicht schaden. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn etwa 20.30 Uhr.

Die Kontaktdatenverfolgung erfolgt mit der Luca-App beziehungsweise den entsprechenden Formularen, die Einlasskapazitäten richten sich nach der dann jeweils geltenden Verordnung des Landes Hessen.