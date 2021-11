Drängler verursacht Unfall auf der B 277 bei Burg

Symbolfoto: dpa

HERBORN-BURG - Ein drängelnder Autofahrer hat auf der Bundesstraße B 277 zwischen Dillenburg und Burg einen Unfall ausgelöst.

Wie die Polizei erst jetzt berichtet, war eine 19-Jährige am vergangenen Donnerstag um kurz vor 13 Uhr dort mit ihrem Suzuki Swift auf der linken Spur in Richtung Herborn unterwegs. Dicht hinter ihr fuhr ein Unbekannter, betätigte die Lichthupe, hupte und drängelte offenbar. Die junge Frau wurde offensichtlich verunsichert, geriet mit ihrem Auto zu weit nach links und prallte in Höhe von Burg mit der linken Fahrzeugseite in die Mittelleitplanke. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

Der Drängler flüchtete. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Wer Hinweise auf den unbekannten Autofahrer oder dessen Fahrzeug geben kann, ist von den Ermittlern gebeten, sich bei ihnen unter Telefon 0 27 72-4 70 50 zu melden.