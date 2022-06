Drei Sterne für den Herborner "Löwen"

Drei Sterne von der DEHOGA und ein Kochbuch vom Landrat: Die Auszeichnung des Herborner "Löwen" begleiteten (v.l.) Oliver Seidel, Michael Volkwein, Ingrid Schröder, Achim Betz, Katja Gronau und Wolfgang Schuster. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Über drei Sterne der Deutschen Hotelklassifizierung kann sich das Herborner Hotel "Zum Löwen" mit seinem Restaurant "1577" in der Turmstraße freuen. Oliver Seidel, Geschäftsführer Mittelhessen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) übergab gemeinsam mit der Vorsitzenden der DEHOGA Lahn-Dill, Ingrid Schröder, eine Urkunde und die entsprechende Plakette an den Hotel- und Restaurantbetreiber Achim Betz. In Hessen gibt es laut Verband 494 klassifizierte Betriebe, davon 286 mit drei Sternen.

Landrat Wolfgang Schuster (SPD), der ebenso wie die Herborner Bürgermeisterin Katja Gronau der Zeremonie beiwohnte, machte deutlich, wie schwer gerade die Situation des Gastronomiegewerbes in der Zeit der Corona-Pandemie war. Er freut sich, dass Unternehmer wie Betz mit viel Engagement und persönlichem Einsatz diese Krise gemeistert hätten.

Der Auszeichnung ging eine aufwendige Überprüfung nach dem Kriterienkatalog des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands voraus. Die reichten von Mindestvoraussetzungen wie Sauberkeit und Hygiene über die Betten- und Zimmerausstattung bis hin zum Speiseangebot und dem Gesamteindruck des Hotels.

Hotel wurde vorher aufwendig geprüft

Prüfer Michael Volkwein hatte genau hingeschaut und kam zu dem Ergebnis, dass das Hotel "Zum Löwen" weit über der geforderten Punktezahl für die 3-Sterne-Klassifizierung liegt und auch bei der Einstufung "Superior" die Nase weit vorne hat.

Als Gastgeschenk hatte Wolfgang Schuster ein Kochbuch für Achim Betz im Gepäck. Das kam bei dem leidenschaftlichen Koch und Kochbuchsammler sehr gut an.