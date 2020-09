Eicheln für den Wald der Zukunft sammeln

Der Eichelhäher als Dienstleister für den Wald der Zukunft. Die Vögel sollen die Eicheln verteilen, die bei der Sammelaktion zusammenkommen. Foto: Forstamt Herborn

Herborn/Haiger (red). Im Rahmen der "Deutschen Waldtage" lädt das Forstamt Herborn zum Sammeln von Eichen ein. "Die Eichen in der Revierförsterei Struth tragen in diesem Jahr eine gute Mast. Das können wir uns nicht entgehen lassen", sagt der Herborner Forstamtsleiter Jochen Arnold. "Die Eiche spielt bei der Wiederbewaldung in unserer Region eine wichtige Rolle, sie kommt bisher noch gut mit der Trockniss zurecht."

Mitmachen kann jeder. Los geht es am Samstag, 19. September, von 9 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist die Hengstbachhütte im Wald zwischen Sechshelden und Manderbach. Der Weg ist ausgeschildert. Wer sich beteiligen möchte, sollte geeignete Sammelbehältnis mitbringen.

Teilnehmer

melden sich online an

Zur besseren Planung und Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften ist eine Anmeldung unter 027 72-4 70 40 oder ForstamtHerborn@Forst.Hessen.de unbedingt notwendig.

Für Familien wird ein Sammelwettbewerb ausgetragen. Die drei Familien, die die meisten Früchte gesammelt haben, erhalten einen Preis.

Die Eicheln werden für einen besonderen Helfer benötigt, den Eichelhäher. Der bunte Vogel aus der Familie der Rabenvögel sammelt und versteckt Eicheln als Nahrungsvorrat für den Winter im Waldboden. Viele findet er nicht mehr wieder. Diese Eicheln keimen und kleine Eichensämlinge wachsen.

Die gesammelten Eicheln werden dem Vogel als Saatgut in sogenannten Häherkästen angeboten, aus denen er sich bedienen kann. Der Eichelhäher wird so zum Helfer für einen klimastabilen Mischwald. Arnold spricht von "einer kostenlosen Dienstleistung der Natur".