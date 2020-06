Eichenprozessionsspinner breitet sich in Herborn aus

Als einzelnes Tier sieht der Eichenprozessionsspinner schön aus, aber er tritt in Massen auf und ist gefährlich. Die feinen Brennhaare verursachen Allergien. Foto: Stadt Hofheim

HERBORN - Auch im Stadtgebiet Herborn hat sich der Eichenprozessionsspinner (EPS) ausgebreitet. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises rät zur besonderen Vorsicht, denn die feinen Brennhaare der Raupe können dem Menschen schaden. Bei Hautkontakt kann es zu allergischen Reaktionen wie starkem Juckreiz und Pusteln kommen. Manche Kontaktpersonen klagen auch über Atembeschwerden.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, findet derzeit von Experten des Fachdienstes Umwelt und des Forstbetriebes eine Baumschau statt. Mithilfe des Baumkatasters der Stadt werden Standorte von Eichen ausfindig gemacht und einer Sichtprüfung unterzogen. Dort wo erforderlich, wird das Entfernen durch einen professionellen Baumpfleger veranlasst. Beispielsweise musste am Reuterberg im Meisenweg ein Spielplatz vorübergehend gesperrt werden. Im Stadtteil Merkenbach ist der Fußweg zwischen den Straßen Habichtsweg und Am Sonnenblick ebenfalls nicht nutzbar. Die Stadtverwaltung Herborn bittet in Bereichen mit Eichenbestand um besondere Vorsicht.

Wenn Spaziergänger auf einen Baum stoßen, der stark von den Tieren befallen und noch nicht abgesperrt ist, sollten sie diesen Bereich großräumig umgehen. Wer an einem Baum im eigenen Garten Eichenprozessionsspinner entdeckt, entfernt das "Nest" unter keinen Umständen selbst. Baumpfleger oder Kammerjäger können die Schädlinge mit Schutzkleidung und speziellem Gerät sicher beseitigen.