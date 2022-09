Ein Bürgerbus für Herborn?

Nach der Sommerpause geht es wieder los: In der kommenden Woche treffen sich vier Ausschüsse der Herborner StadtverordnetenversammlungAlle tagen im Großen Saal des Rathauses -- immer ab 18.15 Uhr.

Den Anfang macht der Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Jugend und Kultur, der sich am Montag, 5. September, mit der Zukunft des Wildgeheges und dem geplanten Bürgerbus beschäftigt.

Das Wildgehege findet sich auch auf der Tagesordnung der übrigen drei Ausschüsse. Am Dienstag, 6. September, geht es mit dem Ausschuss für Klima-, Umweltschutz, Energie und Verkehr weiter. Dieser thematisiert auch Photovoltaikanlagen und die Straßenbeleuchtung, ebenso wie die FSC-Zertifizierung des Stadtwaldes.

Im Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Stadtteilfragen und Wirtschaftsförderung geht es am Mittwoch, 7. September, unter anderem auch um Pläne für die Konferenzhalle in der Kernstadt. Auch ein Wohngebiet "In der Grub" in Merkenbach wird thematisiert.

Zuletzt trifft sich am Donnerstag, 8. September, der Haupt- und Finanzausschuss, der ebenfalls über das Wildgehege und die Bürgerbus-Pläne, aber beispielsweise auch über den Breitbandausbau in Herborn spricht.