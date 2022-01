Ein Dankeschön für die gewährte Gastfreundschaft

In Bicken werden die beiden Bäume für die katholische Kirche in Herborn für den Abtransport verladen. Foto: Inken Bunge

HERBORN - Es ist ein Beispiel für gelebte Ökumene: die geschwisterliche Verbundenheit der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde in Herborn. War das Verhältnis schon immer gut, so sind die beiden Gemeinden, seit die evangelische Stadtkirche saniert wird, buchstäblich noch näher zusammengerückt. Ihre Gottesdienste werden nun in der katholischen Kirche gefeiert. So findet die Heilige Messe sonntags ab 10.45, der evangelische Gottesdienst ab 18 Uhr statt. Die Herborner Kantorei genießt ebenfalls die Gastfreundschaft der katholischen Mitbrüder und -schwestern.

Aktion mit Punsch

und Bratwurst

Für die großzügig gewährte Gastfreundschaft hat sich die evangelische Kirchengemeinde vor Weihnachten mit zwei Weihnachtsbäumen für das Gotteshaus bedankt. In einer gelungenen Aktion mit Punsch, Glühwein und Bratwurst wurden zwei prächtige Tannen von Sängern der Kantorei und Pfarrer Andree Best auf Jörg Kellers Grundstück in Ballersbach gefällt und nach Herborn transportiert.

Dort hielten Bäume am selben Abend noch Einzug in die Kirche und wurden von Mitgliedern der katholischen Pfarrgemeinde im Altarraum aufgestellt.